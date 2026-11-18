Ministra Natalia Plugaru a precizat că din suma totală prevăzută pentru compensații, două miliarde de lei vor veni de la bugetul de stat, iar 600 de milioane de lei – din partea Uniunii Europene.

Cea mai mare parte a bugetului asigurărilor sociale, 37,6 de miliarde de lei, va fi alocată pentru plata pensiilor pentru aproximativ 532 de mii de persoane. Din 1 aprilie 2027, pensiile și alte prestații sociale urmează să fie indexate cu 8,2%. Pensia minimă pentru limită de vârstă va fi de 3 532 de lei, iar pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 40 de ani – 3 814 lei.

Totodată, proiectul nu prevede și acordarea majorării suplimentare a pensiilor în sumă fixă. Astfel, pensiile vor fi indexate cu 8,2%, însă majorarea fixă estimată la 40-45 de lei nu va fi aplicată anul viitor. Potrivit notei de fundamentare, măsura este temporară și vizează reducerea necesarului de transferuri de la bugetul de stat.

Pentru susținerea familiilor și a copiilor sunt prevăzute aproximativ 5,3 miliarde de lei. Aproape 35 de mii de copii urmează să primească indemnizația unică la naștere, în valoare de 21 886 de lei. Alți aproximativ 74 de mii de copii vor primi indemnizația lunară de o mie de lei, indiferent dacă părinții sunt sau nu asigurați. Totodată, peste 15 mii de copii cu dizabilități vor primi ajutorul unic de trei mii de lei, acordat pe 1 iunie.

„Toate aceste cifre reprezintă un suport important pe care îl oferim fiecărui om, fiecărei familii care are nevoie de sprijin, siguranță și încredere că nu este lăsată singură în fața dificultăților”, a declarat Natalia Plugaru.

Din totalul veniturilor bugetului asigurărilor sociale, aproximativ 33,8 miliarde de lei vor proveni din contribuțiile de asigurări sociale, iar circa 22 de miliarde de lei vor fi transferate de la bugetul de stat. Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2027 urmează să fie examinat de Parlament.