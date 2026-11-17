Documentul stabilește alocații de 2,65 miliarde de lei pentru compensațiile la energie, 800 de milioane de lei pentru Fondul de amalgamare voluntară a localităților și 2,19 miliarde de lei pentru dezvoltare regională și locală.

Potrivit documentului, cea mai mare parte a veniturilor, 84,4 miliarde de lei, urmează să provină din taxe și impozite. Alte 2,16 miliarde de lei sunt estimate din granturi, iar 5,67 miliarde de lei – din alte venituri.

La capitolul cheltuieli, cele mai mari alocări sunt prevăzute pentru protecția socială – 25,7 miliarde de lei, învățământ – 24,6 miliarde de lei și sănătate – 10,8 miliarde de lei. Pentru apărarea națională sunt prevăzute aproximativ 2,3 miliarde de lei, iar pentru ordinea publică și securitatea națională – 9,4 miliarde de lei.

Pentru Fondul rutier sunt prevăzute 2,67 miliarde de lei, pentru Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural – 2,39 miliarde de lei, iar pentru Fondul de reducere a vulnerabilității energetice – 2,65 miliarde de lei. Totodată, Fondul de amalgamare voluntară a localităților va beneficia de 800 de milioane de lei, destinate dezvoltării infrastructurii de interes local.

Transferurile către bugetele locale vor fi de 16,9 miliarde de lei. Alte 22 de miliarde de lei vor fi transferate la bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv 4,4 miliarde de lei pentru acoperirea deficitului acestuia, și 2,6 miliarde de lei pentru plata compensațiilor la energie.

Deficitul bugetar de aproape 19,9 miliarde de lei urmează să fie acoperit, în principal, din împrumuturi externe și interne. Proiectul stabilește că datoria de stat internă nu va depăși 66,5 miliarde de lei, iar cea externă – 119,9 miliarde de lei la sfârșitul anului 2027.

Documentul urmează să fie examinat de Guvern și ulterior va fi votat în Parlament.