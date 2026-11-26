Printre principalele priorități ale autorităților pentru anul viitor se numără susținerea populației, redresarea economică și investițiile în infrastructură.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, majorarea veniturilor bugetare se datorează creșterii încasărilor din impozite și taxe, precum și impactului măsurilor de politică fiscală, vamală și salarială.

Protecția socială și educația, cele mai mari alocări bugetare

Pentru protecția socială vor fi alocate 25,72 miliarde de lei, echivalentul a 22,9% din totalul cheltuielilor bugetare. Resursele vor fi orientate spre reducerea sărăciei, consolidarea protecției copilului și a familiei, precum și îmbunătățirea accesului populației la servicii sociale.

Domeniului educației îi vor reveni 24,64 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 22% din totalul cheltuielilor bugetului de stat. Banii vor fi utilizați pentru finanțarea instituțiilor de învățământ general, implementarea reformei „RESTART”, asigurarea elevilor cu manuale și alimentație, precum și pentru alte necesități ale sistemului educațional.

Peste 14 miliarde de lei pentru economie și patru miliarde pentru drumuri

Pentru domeniul economiei sunt prevăzute 14,75 miliarde de lei, echivalentul a 13,1% din totalul cheltuielilor bugetare. Din această sumă, 104 milioane de lei vor fi destinate susținerii întreprinderilor mici și mijlocii, iar alte 30 de milioane de lei – sprijinirii afacerilor cu potențial înalt de creștere și facilitării internaționalizării acestora. Pentru administrarea zonelor turistice locale sunt prevăzute 9,5 milioane de lei.

Fondul rutier va constitui aproximativ patru miliarde de lei, dintre care 2,67 miliarde de lei vor fi destinate reparației și întreținerii drumurilor naționale, iar 1,39 miliarde de lei – întreținerii drumurilor locale.

Totodată, Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural va însuma 2,39 miliarde de lei.

Cheltuielile pentru sănătate vor crește cu peste 10%

Pentru domeniul sănătății sunt prevăzute alocații de 10,83 miliarde de lei, cu 10,3% mai mult decât în anul 2026. Acestea reprezintă 9,6% din totalul cheltuielilor bugetului de stat.

Din suma respectivă, 642,1 milioane de lei vor fi destinate dezvoltării și modernizării instituțiilor medicale, 57,1 milioane de lei – investițiilor capitale, iar 30 de milioane de lei – implementării programului „Farmacie în satul tău”.

Alocații de peste 11,6 miliarde de lei pentru ordine publică, securitate și apărare

Pentru menținerea ordinii publice și asigurarea securității naționale vor fi alocate 9,37 miliarde de lei, cu 6% mai mult decât în anul curent. Suma reprezintă 8,4% din totalul cheltuielilor bugetare.

Pentru apărarea națională sunt prevăzute 2,29 miliarde de lei, echivalentul a 2% din totalul cheltuielilor bugetului de stat.

107 proiecte finanțate de partenerii externi

În anul 2027, în Republica Moldova vor fi în derulare 107 proiecte finanțate de partenerii de dezvoltare. Pentru implementarea acestora sunt prevăzute 4,54 miliarde de lei, echivalentul a 4,1% din totalul cheltuielilor bugetare.

Printre cele mai importante proiecte se numără:

„Moldova Drumuri III”, „Moldova Drumuri IV” și „Moldova Drumuri V” – 550 de milioane de lei;

„Competitivitate rurală Moldova” – 390 de milioane de lei;

„Competitivitatea întreprinderilor micro, mici și mijlocii” – 264 de milioane de lei;

„Eficiența energetică în Republica Moldova” – 225 de milioane de lei;

„Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală” – 175,8 milioane de lei;

„Securitatea aprovizionării cu apă și canalizare în Moldova” – 133,2 milioane de lei.

Creștere economică de 2,8% și un deficit bugetar de 4,7% din PIB

Potrivit prognozei macroeconomice pe care a fost fundamentat proiectul bugetului de stat, economia Republicii Moldova va înregistra în anul 2027 o creștere de 2,8%, iar PIB-ul va ajunge la 422,4 miliarde de lei. Totodată, pentru perioada 2027–2029, autoritățile anticipează o diminuare treptată a inflației, care se va situa între 5% și 6%.

Deficitul bugetar, estimat la 19,93 miliarde de lei, urmează să fie acoperit preponderent din surse externe, dar și din surse interne, inclusiv prin emisiunea valorilor mobiliare de stat.

Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2027 urmează să fie examinat de Parlament în lectura a doua.