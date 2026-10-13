Bugetul „IMM Garant”, majorat cu 128 de milioane de lei. Noi condiții pentru proiectele de stocare a energiei

Totodată, pentru proiectele de stocare a energiei electrice în baterii a fost stabilită o cotă maximă de garantare de 50%. Modificările au fost aprobate de Consiliul Concurenței, transmite IPN.

Potrivit Consiliului Concurenței, bugetul total al schemei a crescut de la 138,2 milioane la 266,2 milioane de lei. Totodată, pentru proiectele de stocare a energiei electrice în baterii (BESS) vor fi eligibile doar echipamentele noi. De asemenea, proiectele trebuie să respecte cerințele tehnice, de siguranță și de protecție a mediului prevăzute în cadrul produsului de garantare, gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului.

Consiliul Concurenței menționează că în urma examinării notificării depuse de ODA a constatat că modificările nu schimbă natura ajutorului de stat autorizat în februarie 2026 și că acestea întrunesc condițiile pentru aplicarea procedurii simplificate de notificare.

Schema de ajutor de stat „IMM Garant” este autorizată până la 31 decembrie 2028.