„Este vorba despre cazul de spionaj cibernetic cel mai îndelungat şi cel mai amplu depistat vreodată împotriva administraţiei bulgare” a declarat ministrul inovaţiei şi transformării digitale, Ivan Vasilev, citat de Agerpres și Digi24.ro.

Hackerii au accesat sistemele utilizate de instituţiile de stat pentru schimbul de documente. Volumul de date sustrase este echivalent cu peste 62 milioane de pagini, a indicat ministrul, precizând că nu a fost informat despre o eventuală difuzare a acestor documente pe dark web.

„Am descoperit că mai multe grupuri internaţionale de hackeri au accesat sistemele bulgare începând din 2021”, a afirmat Vasilev, fără a specifica ţările de unde aceste grupuri operau. Potrivit autorităţilor, hackerii au sustras informaţii sensibile cu privire la funcţionarea statului.

„În acest stadiu, nu există dovezi că au fost compromise date personale ale cetăţenilor bulgari”, a precizat Vasilev. El a adăugat că a sesizat parchetul cu privire la acţiunile şi lipsa de măsuri ale autorităţilor bulgare din ultimii cinci ani.

Intruziunea informatică a rămas neobservată până când a fost detectată de noul sistem naţional de securitate cibernetică.

Alegerile legislative anticipate din aprilie au dat o majoritate absolută formaţiunii Bulgaria Progresistă, partidul actualului premier Rumen Radev, după mai mult de cinci ani de instabilitate politică.

În 2019, după piratarea fiscului bulgar, mai multe mass-media au primit circa 11 gigabiţi de date fiscale sustrase, referitoare la peste 5 milioane de cetăţeni bulgari.