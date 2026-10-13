Bulgaria doreşte o cooperare mai strânsă în domeniul informaţiilor cu România şi Turcia

Stoianov a purtat discuţii telefonice marţi cu viceprim-ministrul şi ministrul apărării al României, Radu Miruţă, şi cu ministrul turc al apărării, Yaşar Güler. Discuţiile s-au axat pe situaţia de securitate din Marea Neagră în urma ultimelor incidente.

Stoianov a declarat că guvernul bulgar condamnă atacurile asupra navelor comerciale, considerându-le o încălcare gravă a dreptului maritim internaţional.

"Situaţia din Marea Neagră devine din ce în ce mai complexă şi necesită o acţiune sporită şi coordonată din partea noastră, ca aliaţi. Asigurarea securităţii şi a libertăţii de navigaţie în regiune este o chestiune de interes comun şi de responsabilitate împărtăşită. Numai prin schimbul eficient de informaţii, o supraveghere sporită şi o coordonare strânsă putem răspunde riscurilor crescânde şi putem asigura securitatea în Marea Neagră", a declarat Stoianov, potrivit centrului de presă al Ministerului bulgar al Apărării, citat de News.RO.

El i-a îndemnat pe omologii săi român şi turc să colaboreze pentru a îmbunătăţi supravegherea şi schimbul de informaţii între cele trei ţări şi structurile NATO.

Cei trei miniştri au convenit asupra necesităţii de a-şi extinde cooperarea şi de a coordona măsurile de protejare a navigaţiei în Marea Neagră, a precizat ministerul bulgar.

Cele mai recente atacuri - al doilea incident de acest fel din zona economică exclusivă a Bulgariei într-o săptămână - au dus în noaptea de luni spre marţi la scufundarea unei nave şi la avarierea gravă a alteia.

Prim-ministrul bulgar Rumen Radev a convocat o şedinţă de urgenţă a Consiliului de Securitate al Cabinetului înainte de a purta discuţii cu ambasadoarea Rusiei, Eleonora Mitrofanova, şi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Radev a afirmat că Bulgaria nu dispune de dovezi concludente care să stabilească originea dronelor, dar a adăugat că "nu există nicio logică pentru ca Ucraina să-şi distrugă propriile nave, iar rezultatele acestor atacuri sunt în favoarea Rusiei". Totuşi, Radev şi membrii guvernului său s-au arătat reticenţi în a da vina direct pe Rusia pentru atacuri, notează Novinite.

Preşedinta Iliana Iotova a declarat că Bulgaria condamnă ferm atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Declaraţia sa, publicată pe site-ul Preşedinţiei, nu a menţionat Rusia.

Grupurile de opoziţie din Parlament au solicitat înmânarea unei note de protest ambasadoarei Rusiei şi ca prim-ministrul, oficialii din domeniul securităţii şi şefii serviciilor de informaţii să se prezinte la o audiere privind atacurile şi situaţia de securitate din Marea Neagră.