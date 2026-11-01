Bulgaria // Exit-poll: Iliana Iotova, adeptă a dialogului cu Moscova, a câștigat alegerile prezidențiale

Cu un rezultat între 52,5 și 59% potrivit acestor sondaje, ea îl devansează semnificativ pe rivalul său Andrei Ghiurov, fost prim-ministru interimar susținut de opoziția pro-occidentală, care ar fi adunat între 38 și 44% din sufragii, scrie France Presse, citată de Agerpres.

Reuters, care citează la rândul său două exit-poll-uri, o creditează pe Iotova cu 51% din voturi, și pe Ghiurov, cu între 43 și 45%.

Rezultatele finale sunt așteptate luni, după numărarea tuturor voturilor. Votul s-a încheiat la ora locală 20:00 (18:00 GMT).

Exit-poll-urile estimează rata de participare la între 27 și 29%, puțin mai mare decât în primul tur de pe 25 octombrie, când s-a înregistrat un record de prezență scăzută de 23%.

Asen Vasilev, liderul partidului Continuăm schimbarea, una dintre formațiunile care l-au susținut pe Andrei Ghiurov, a recunoscut imediat victoria Ilianei Iotova.

„Să așteptăm rezultatele definitive. Cred că distanța va fi mult mai strânsă dar, eu personal, nu mă aștept ca să schimbe câștigătorul”, a declarat el presei, relatează AFP.

Din punctul de vedere al sociologului Boriana Dimitrova, de la institutul Alpha Research, Iotova a convins prezentându-se ca o „președintă a păcii”, în contextul în care votul s-a derulat pe fondul îngrijorărilor în materie de securitate, după o serie de atacuri cu drone asupra unor nave comerciale în Marea Neagră.

„Coarda sensibilă a fricii de război a fost exploatată”, a subliniat analista, care constată și faptul că partidul prim-ministrului Rumen Radev, Bulgaria progresistă, care a susținut-o pe Iliana Iotova, a reușit să-și remobilizeze alegătorii, după un prim tur strâns.

Votul prezidențial are loc în contextul unei serii de atacuri cu drone asupra unor nave comerciale în largul coastei Bulgariei în ultima lună, care au declanșat condamnări internaționale și preocupări privind efectele în creștere ale războiului din Ucraina.

Peste 20 de marinari sunt prezumați morți, iar loviturile au determinat guvernul să caute sprijin din partea aliaților pentru a spori securitatea maritimă. Miercuri, o navă container grecească s-a scufundat după ce a fost lovită de drone, reamintește Reuters.