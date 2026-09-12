Bulgaria: O explozie a provocat un incendiu la un depozit de armament

Nu au fost raportate victime în urma incendiului, care a izbucnit în apropiere de satul Țareva Livada și a cărui lumină putea fi văzută pe cerul nopții în înregistrări video difuzate local.

'În acest moment, incendiul se manifestă pe teritoriul bazei de depozitare a fabricii. Se propagă de la un depozit la altul', a afirmat sâmbătă dimineață Kristina Sidorova, guvernatoarea regiunii Gabrovo.

Presa locală a relatat, citând un reprezentant al companiei, că incendiul a avut loc la o unitate administrată de EMCO, firmă care s-a confruntat cu o explozie la o altă facilitate luna trecută. Reuters nu a reușit să contacteze imediat EMCO pentru comentarii.

EMCO este condusă de comerciantul bulgar de armament Emilian Gebrev; procurorii bulgari susțin că acesta a fost vizat în trecut de atacuri asupra facilităților sale, puse la cale de agenți ruși.

În 2024, Bulgaria a emis mandate de arestare pe numele a șase cetățeni ruși acuzați de implicare în distrugerea unor depozite de armament EMCO, unde se păstrau muniții destinate exportului către Ucraina și Georgia în perioada 2011-2020. La acea vreme, procurorii au afirmat că există motive întemeiate să se presupună existența unor legături între exploziile din Bulgaria, o tentativă de otrăvire a lui Gebrev din 2015 și explozii de la depozite de muniții din Republica Cehă, produse în 2014. Moscova a respins aceste acuzații.