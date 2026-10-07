Bulgaria va invita România și Turcia la consultări privind securitatea navelor în Marea Neagră

Bulgaria ar putea de asemenea să le ceară aliaților săi din NATO să desfășoare „capacități suplimentare de supraveghere aeriană și maritimă, precum și sisteme de contracarare a dronelor, pentru a consolida sistemele de apărare și de protecție a zonelor de coastă”, a declarat ea, informează Agerpres cu referire la Reuters.

Bulgaria nu se învecinează cu Rusia sau Ucraina, însă în calitate de stat membru NATO deține o poziție strategică la Marea Neagra, unde ambele țări au porturi importante.

Două nave comerciale, cargoul Alfa Watan, sub pavilion Togo, și Able sub pavilion Palau, ambele aparținându-le unor armatori turci, au fost atacate marți cu drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră.

Nava Alfa Watan a suferit avarii structurale majore și s-a scufundat la scurt timp după impact. Autoritățile bulgare au suspendat miercuri operațiunile de căutare a echipajului, format din zece marinari sirieni, după ce nu au găsit supraviețuitori.

Nava Able a luat foc după ce a fost lovită la aproximativ 70 de mile marine în largul coastei bulgare, iar cei 18 membri ai echipajului au fost evacuați, dar doi dintre ei sunt grav răniți.

Navele au fost lovite de drone aeriene și maritime, a căror origine nu a fost încă stabilită, potrivit autorităților bulgare.

Atacul din Bulgaria a avut loc la o zi după scufundarea cargoului Royad Mammadov în zona economică exclusivă a României, în urma unui atac cu drone pe care Ucraina l-a atribuit Rusiei.