Potrivit Direcției generale educație, tineret și sport, darurile vor ajunge la copiii din toate instituțiile municipale de educație timpurie. Distribuirea acestora va fi organizată prin intermediul structurilor responsabile din fiecare sector al orașului.

Reprezentanții DGETS menționează că inițiativa are drept scop să aducă mai multă bucurie copiilor în perioada sărbătorilor de iarnă și să le ofere momente frumoase, emoții sincere și amintiri de neuitat.

Acțiunea face parte din tradiția Primăriei Chișinău de a oferi cadouri de Crăciun și Anul Nou tuturor preșcolarilor care frecventează grădinițele municipale.