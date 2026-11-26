Potrivit unui comunicat al instituției, documentele privind finanțarea proiectului au fost semnate de secretarul de stat Romeo Moșoiu și directorul executiv al Misiunii Sociale Diaconia, Igor Belei.

Pachetele educative sunt menite să susțină parcursul școlar al copiilor, precum și interesul acestora pentru lectură și cunoaștere. Totodată, pachetele cu dulciuri vor fi distribuite pentru a le aduce bucurie cu ocazia sărbătorii de 1 Decembrie.

Reprezentanții DRRM susțin că își doresc ca spiritul Zilei Naționale a României să fie simțit în cât mai multe comunități din Republica Moldova.