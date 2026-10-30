Cadourile din comenzile online, scutite de TVA: „Cetățenii pot demonstra valoarea reală prin documente confirmative”

„Începând cu 1 noiembrie, indiferent când s-a făcut plasarea comenzii, chiar dacă aceasta a fost făcută, de exemplu, pe 10 octombrie, dacă trimiterea poștală ajunge și este prezentată pentru vămuire începând cu 1 noiembrie, va fi supusă taxării cu TVA. Contează data la care coletul este introdus pe teritoriul Republicii Moldova, când este prezentat autorității vamale și este depusă declarația vamală”, a explicat Igor Iurco, șeful Direcției Organizarea Controlului Vamal și Facilitarea Comerțului, în cadrul emisiunii „Bună dimineața” de la Moldova 1.

Potrivit acestuia, noile reguli vizează cumpărăturile online cu o valoare de până la 150 de euro, pentru care va fi aplicat TVA-ul de 20%. Bunurile care depășesc acest prag vor fi supuse în continuare regulilor existente, cu achitarea drepturilor de import, transmite RadioMoldova.md.

TVA-ul va fi calculat în funcție de valoarea efectivă a bunurilor cumpărate, fără a include cheltuielile de transport sau de asigurare. Procedura de vămuire va fi realizată prin intermediul operatorilor poștali, care vor prezenta coletele autorității vamale.

Cum pot fi contestate valorile atribuite coletelor primite în dar

În cazul coletelor primite în dar sau al produselor oferite gratuit de platformele online, pentru care valoarea declarată este zero, cetățenii pot prezenta documente justificative pentru a demonstra valoarea reală a bunurilor. Dacă persoana consideră că autoritatea vamală a stabilit o valoare incorectă, aceasta poate solicita reevaluarea coletului.

„Orice persoană care consideră că autoritatea vamală a impozitat trimiterea la o anumită valoare, dar, de fapt, a fost achitată o altă sumă, poate demonstra acest lucru prin cereri și documente confirmative, inclusiv dovezi ale plăților făcute către expeditor. Respectiv, valoarea coletului poate fi reevaluată”, a precizat invitatul.

Cum va fi achitat TVA-ul

TVA-ul de 20% pentru cumpărăturile online de până la 150 de euro va fi achitat în momentul în care coletele ajung pe teritoriul Republicii Moldova și sunt prezentate autorității vamale pentru vămuire. Pentru a simplifica procedura și a evita întârzierile, operatorii poștali vor reprezenta trimiterile în fața Serviciului Vamal, le vor declara și vor achita taxele aferente. Ulterior, plățile vor fi percepute de la cumpărător, la ridicarea coletului.

„Practic, ceea ce ne dorim noi, este ca persoana să nu fie implicată în formalitățile vamale. Operatorului poștal i s-a încredințat prin lege să reprezinte aceste trimiteri poștale autorității vamale, să le declare și să achite acest TVA”, a declarat Iurco.

Ce se întâmplă dacă sunt comandate mai multe colete pe același nume

Persoanele care comandă mai multe colete separat trebuie să țină cont și de regula privind perioada de 14 zile. Chiar dacă fiecare comandă este considerată o trimitere poștală distinctă, recepționarea mai multor colete în acest interval poate atrage aplicarea unor reguli diferite de taxare.

Astfel, dacă o persoană primește mai multe trimiteri poștale într-un interval de 14 zile, se aplică regula achitării tuturor drepturilor de import aferente bunurilor respective, a explicat șeful Direcției Organizarea Controlului Vamal și Facilitarea Comerțului.

Cetățenii pot consulta informațiile despre noile reguli pe site-ul Serviciului Vamal, customs.gov.md , în secțiunea dedicată trimiterilor poștale internaționale.

Pentru întrebări suplimentare, pot apela Centrul unic de apel al instituției, la numărul 022 788 888, disponibil non-stop.

Autoritățile estimează că noua taxă va aduce la bugetul de stat venituri de aproximativ un miliard de lei anual. Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a declarat că fiecare operator va putea alege metoda de declarare și încasare a taxei, în funcție de modul în care își desfășoară activitatea.

Totodată, legislația nu prevede restituirea TVA-ului în cazul în care cumpărătorul returnează produsele, chiar dacă acestea nu corespund așteptărilor sau sunt deteriorate.

Separat, de la 1 ianuarie 2027, va fi introdusă o taxă de administrare de 12 lei pentru fiecare colet, indiferent de valoarea acestuia.

Potrivit datelor Serviciului Vamal, în 2025, în Republica Moldova au ajuns peste 11.2 milioane de colete din străinătate. Dintre acestea, aproape 70 de mii au avut o valoare mai mare de 150 de euro, pentru care au fost achitate drepturi de import în valoare totală de aproximativ 1.1 miliarde de lei.