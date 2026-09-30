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Câine împușcat în plină stradă, la Drochia. Un arsenal de arme și muniții, depistat la domiciliul suspectului

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Câine împușcat în plină stradă, la Drochia. Un arsenal de arme și muniții, depistat la domiciliul suspectului

Un individ de 54 de ani din Drochia este cercetat penal de oamenii legii, fiind suspectat de huliganism și cruzime față de animale. La moment, acesta a fost reținut pentru 72 de ore, iar polițiștii continuă acțiunile de urmărire penală.

Potrivit IGP, în seara zilei de 28 septembrie, polițiștii din Drochia au fost sesizați de un bărbat care a comunicat că, în apropierea unui restaurant din localitate, dintr-un automobil, ar fi fost efectuată o împușcătură în direcția unui câine. Mai exact, suspectul, aflat la volanul unui Suzuki, ar fi omorât patrupedul.

În cadrul perchezițiilor efectuate la domiciliul bărbatului, polițiștii au ridicat 4 arme și 649 cartușe.

Pe cazul dat au fost pornite două cauze penale. Dacă va fi recunoscut vinovat, bărbatul riscă amendă sau pedeapsă cu închisoare.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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