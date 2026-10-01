Călătoria cu transportul public în Chișinău va fi plătită cu ajutorul unui card de transport, cu cardul bancar sau cu telefonul mobil

Potrivit primarului Ion Ceban, municipiul va avea un sistem unic de taxare electronică pentru troleibuze și autobuze. Municipalitatea analizează mai multe opțiuni pentru plata electronică, astfel încât sistemul să fie accesibil tuturor categoriilor de pasageri, indiferent de vârstă sau de dispozitivele pe care le dețin.

Printre variante se numără utilizarea unui card de transport din plastic reîncărcabil dintr-o aplicație sau echipamente instalate în stații, precum și bilete de unică folosință, disponibile la automate. În același timp, se va păstra și plata în numerar, pentru cei care nu utilizează servicii bancare sau telefoane inteligente.

Conceptul a fost prezentat de expertul internațional, Wilfried Grommen. Specialistul a explicat că partea tehnologică poate fi realizată într-un termen rezonabil, însă implementarea fizică necesită timp: echiparea treptată a sutelor de autobuze și troleibuze cu validatoare, instalarea echipamentelor necesare și organizarea punctelor de vânzare, fără a afecta circulația transportului public. Wilfried Grommen estimează că implementarea completă a sistemului va dura între unul și doi ani.

Printre obiectivele sistemului se numără colectarea unor date complete și verificabile privind veniturile sistemului de transport, reducerea operațiunilor cu numerar și crearea unui instrument unic de tarifare. Conceptul urmează să fie definitivat și prezentat în Consiliul municipal Chișinău.

Ideea unui sistem de taxare electronică a fost lansată inițial în 2010, când Primăria Chișinău anunța că, cel târziu în 2012, locuitorii capitalei nu vor mai trebui să cumpere bilete de la taxator și vor achita costul călătoriei cu un card electronic. În repetate rânduri, autoritățile au anunțat termene noi. Anul trecut, municipalitatea anunța că din 2026 intenționează să implementeze pe scară largă sistemul de taxare electronică în transportul public, prin instalarea de echipamente moderne în toate autobuzele și troleibuzele.