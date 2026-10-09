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Călătoriile interraionale se ieftinesc: ANTA reduce tariful la 1,17 lei pe kilometru

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Călătoriile interraionale se ieftinesc: ANTA reduce tariful la 1,17 lei pe kilometru

Călătoriile cu transportul interraional se ieftinesc după o perioadă de scumpiri. Agenția Națională Transport Auto a stabilit, începând de vineri, un tarif plafon provizoriu de 1,17 lei pe kilometru, cu 2 bani mai puțin față de tariful precedent, transmite IPN.

ANTA menționează că noul tarif pentru serviciile regulate de transport rutier de persoane în trafic interraional se calculează în baza prețului mediu al motorinei din ultima săptămână. În perioada 2-8 octombrie, prețul mediul a fost de 35,57 lei pentru un litru, cu 1,05 lei mai mic decât săptămâna trecută.

Astfel, față de tariful precedent de 1,19 lei/km, noul tarif de 1,17 lei/km va duce la ieftinirea unei călătorii de la Chișinău la Orhei, pe o distanță de circa 50 de kilometri, cu aproximativ 1 leu, iar până la Rezina, pe o distanță de circa 90 de kilometri – cu 1,8 lei. Pentru o călătorie până la Cahul, de circa 160 de kilometri, reducerea va fi de 3,2 lei, iar până la Briceni, la circa 250 de kilometri – de 5 lei.

Ieftinirea transportului are loc pe fondul evoluțiilor mixe a prețurilor la carburanți pe piața internațională și scăderea prețului la pompă în Republica Moldova.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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