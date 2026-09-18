Călătoriile interraionale se scumpesc: tariful crește la 1,16 lei pe kilometru

Potrivit ANTA, în perioada 11-17 septembrie, prețul mediu al motorinei a fost de 34,98 lei pentru un litru, în urma analizei datelor publicate de AgențiaNațională pentru Reglementare în Energetică.

Prin urmare, o călătorie de la Chișinău la Orhei (circa 50 km) se poate scumpi cu aproximativ 1,5 lei, iar din capitală la Rezina (circa 90 km) – cu 2,7 lei. Până la Cahul (circa 160 km), călătoria va costa cu aproximativ 4,8 lei mai mult, iar până la Briceni (circa 250 km) – cu aproape 7,5 lei mai mult.

Anterior, ANRE a anunțat că prețurile la carburanți înregistrează fluctuații la nivel mondial. În perioada 19-21 septembrie motorina standard va fi comercializată la pompă cu 36,11 lei pe litru.