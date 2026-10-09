Calea Ferată din Moldova majorează cu 15% tarifele pentru transportul mărfurilor. Noile prețuri intră în vigoare de la 1 noiembrie

Noile tarife au fost discutate vineri, 9 octombrie, în cadrul unei ședințe dintre reprezentanții CFM și agenții economici, dedicată costurilor și organizării transportului feroviar de mărfuri.

În cadrul întrevederii, administrația întreprinderii a dat asigurări că transportul cerealelor moldovenești va rămâne o prioritate, pentru a sprijini producătorii agricoli și exporturile.

Totodată, CFM susține că va asigura condiții egale pentru toți agenții economici, fără a favoriza anumiți parteneri.

Întreprinderea a anunțat și continuarea colaborării cu Serviciul Vamal, pentru respectarea termenelor de tranzitare a teritoriului Republicii Moldova și eficientizarea transportului feroviar de mărfuri.