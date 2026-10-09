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Calea Ferată din Moldova majorează cu 15% tarifele pentru transportul mărfurilor. Noile prețuri intră în vigoare de la 1 noiembrie

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Calea Ferată din Moldova majorează cu 15% tarifele pentru transportul mărfurilor. Noile prețuri intră în vigoare de la 1 noiembrie

Tarifele pentru transportul feroviar de mărfuri în Republica Moldova vor crește cu 15%, începând cu 1 noiembrie. Majorarea va fi aplicată transporturilor de export, import, tranzit și celor interne. Decizia este motivată de scumpirea produselor petroliere, anunță Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM).

Noile tarife au fost discutate vineri, 9 octombrie, în cadrul unei ședințe dintre reprezentanții CFM și agenții economici, dedicată costurilor și organizării transportului feroviar de mărfuri.

În cadrul întrevederii, administrația întreprinderii a dat asigurări că transportul cerealelor moldovenești va rămâne o prioritate, pentru a sprijini producătorii agricoli și exporturile.

Totodată, CFM susține că va asigura condiții egale pentru toți agenții economici, fără a favoriza anumiți parteneri.

Întreprinderea a anunțat și continuarea colaborării cu Serviciul Vamal, pentru respectarea termenelor de tranzitare a teritoriului Republicii Moldova și eficientizarea transportului feroviar de mărfuri.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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