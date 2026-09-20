CALM cere retragerea proiectului privind modificarea Metodologiei de amalgamare voluntară

Potrivit CALM, proiectul prevede modificarea modului în care sunt gestionate fondurile destinate infrastructurii și susținerii bugetelor locale. Resursele ar urma să fie alocate de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, prin intermediul Agențiilor de Dezvoltare Regională, în baza unor proiecte depuse, evaluate și aprobate. Într-una dintre variante, ADR ar urma să devină autoritate contractantă în locul unității administrativ-teritoriale.

Organizația susține că schimbarea regulilor afectează UAT-urile care au decis deja amalgamarea în baza mecanismului existent. CALM invocă astfel principiul neretroactivității și susține că autoritățile locale aveau o așteptare legitimă privind modul de utilizare a resurselor alocate procesului de amalgamare.

În avizul său, CALM mai atrage atenția asupra criteriului privind experiența relevantă în implementarea proiectelor. Potrivit organizației, această condiție ar putea dezavantaja în special UAT-urile mici și rurale. Organizația mai consideră problematică posibilitatea ca ADR să rezilieze unilateral contractele și să solicite restituirea banilor, în lipsa unei prodecuri clare de contestare.

În acest context, CALM solicită Cancelariei de Stat și MIDR retragerea proiectului în forma actuală și reformularea acestuia cu respectarea principiilor statului de drept și ale autonomiei locale.