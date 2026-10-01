CALM: Primăriile riscă să piardă până la 83% din încasările din impozitul pe bunurile imobiliare

Potrivit CALM, proiectul prevede că, dacă un consiliu local nu adoptă la timp decizia privind cotele, pentru taxele locale va continua să fie aplicată ultima decizie în vigoare, în timp ce pentru impozitul pe bunurile imobiliare va fi aplicată cota minimă. Asociația consideră că aceste categorii de venituri ar trebui să fie tratate similar. Prin urmare, congresul propune ca ultima decizie a consiliului local să rămână valabilă până la modificarea acesteia, iar cota minimă să fie aplicată doar bunurilor pentru care autoritatea locală nu a stabilit anterior o cotă.

De asemenea, CALM semnalează problema terenurilor agricole fără construcții. Începând de anul viitor, terenurile agricole și locuințele din sate urmează să treacă în regimul Codului fiscal, însă, potrivit CALM, în versiunea actuală, terenurile agricole fără construcții nu sunt incluse într-o categorie distinctă și nu au stabilită nici măcar o cotă minimă. Asociația propune amânarea aplicării noului regim până pe 1 ianuarie 2028 sau introducerea unei categorii distincte pentru aceste terenuri.

Totodată, Congresul atrage atenția și asupra restanțelor la impozitele și taxele locale, care depășesc 220 de milioane de lei. Prin urmare, se propune ca Serviciul Fiscal de Stat să poată încasa aceste datorii direct din conturile bancare ale restanțierilor.

CALM solicită examinarea propunerilor înainte de votul în lectura a doua și crearea unui grup de lucru cu Ministerul Finanțelor pentru măsuri de descentralizare fiscală. Congresul atenționează că anul următor vor avea loc concomitent reevaluarea bunurilor imobiliare, trecerea localităților rurale la regimul Codului fiscal și alegerile locale generale. Prin urmare, suprapunerea acestor procese ar putea crea dificultăți în stabilirea cotelor de impozitare, iar în unele cazuri vor atrage reducerea încasărilor din impozitul pe bunurile imobiliare sau la situații în care terenurile agricole să rămână fără o cotă aplicabilă.