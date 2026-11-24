Căminul, cu o capacitate de 154 de locuri, are 15 camere a câte trei persoane, 43 de camere duble și 23 de camere individuale. Clădirea dispune de 38 de grupuri sanitare. Valoarea totală a investiției se ridică la aproximativ 41 de milioane de lei, dintre care cea mai mare parte a fost asigurată prin proiectul „Învățământul superior din Moldova”, finanțat de Banca Mondială.

Rectorul USM, Otilia Dandara, a menționat că renovarea a însemnat mai mult decât o reparație. Ea a explicat că edificiul a fost construit pentru generațiile de după război, iar așteptările și nevoile studenților de astăzi sunt diferite. „Acest cămin este pentru voi. Toate eforturile care au fost făcute de către echipa de la Minister, echipa managerială a Băncii Mondiale, e pentru ca să fiți aici, să aveți condiții foarte bune, să învățați acasă, pentru ca ulterior să contribuiți la creșterea și dezvoltarea țării noastre, Republica Moldova”, a spus Otilia Dandara.

Ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, a precizat că acesta este al doilea cămin renovat integral și inaugurat în 2026, după cel de la Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”. Potrivit ministrului, cinci cămine ale USM urmează să fie renovate până în 2031, ceea ce ar urma un plus de aproximativ o mie de locuri noi de cazare. La nivel național, sunt în proces de renovare 19 cămine universitare. „Sperăm că cei care vor avea note mari vor veni aici în primul rând. Deci, vor exista niște criterii foarte clare privind modul în care cei mai buni vor ajunge să trăiască în cele mai bune condiții, până când fiecare cămin al USM va ajunge să arate ca acesta”, a mai spus ministrul.

Reprezentantul Băncii Mondiale în Republica Moldova, Ulrich Schmidt, a menționat că investiția contribuie la crearea unui mediu în care studenții își pot dezvolta potențialul. „Investiția în educație este o investiție în capitalul uman al țării”, a declarat acesta.

La rândul său, președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Harea, a menționat că renovarea căminelor reprezintă o etapă importantă în efortul de a face universitățile din Republica Moldova mai atractive pentru studenți. „Trebuie să investim în educație ca să fim competitivi”, a adăugat acesta.

Secretarul de stat din cadrul MEC, Adriana Cazacu, a subliniat că investiția urmărește îmbunătățirea condițiilor pentru studenți și creșterea competitivității universităților din Republica Moldova. „Este pentru viitorul acestei țări, este pentru viitorul Universității de Stat din Moldova această investiție”, a menționat Adriana Cazacu.

Căminul nr. 2 al USM a fost construit în 1953. Acordul pentru renovare a fost semnat în octombrie 2024, iar lucrările au început în martie 2025.