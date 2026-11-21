Oficialul a subliniat că o Moldovă pregătită începe cu oameni informați, comunități unite și grija față de cei mai vulnerabili.

„Astăzi, la Edineț, am participat la evenimentul regional „Moldova Pregătită”, unde am discutat cu reprezentanții autorităților locale, ai serviciilor publice și ai societății civile despre cum putem fi mai bine pregătiți pentru situații de criză. De asemenea, am vorbit despre importanța pregătirii fiecărei familii pentru primele 72 de ore ale unei situații de urgență, dar și despre rolul esențial al serviciilor sociale și al comunităților în protejarea persoanelor care au nevoie de sprijin suplimentar”, a afirmat Natalia Plugaru.

Ministrul a accentuat că programul își propune să consolideze siguranța comunităților și să faciliteze accesul populației la informații și instrumente de pregătire pentru situații de risc.

„Mulțumesc tuturor celor care contribuie zi de zi la construirea unor comunități mai sigure, mai solidare și mai puternice! Prin programul „Moldova Pregătită”, ne propunem ca, în următorii trei ani, să aducem informațiile și instrumentele de pregătire mai aproape de oameni și să identificăm soluții pentru a sprijini inclusiv familiile cu resurse limitate”, a adăugat Natalia Plugaru.

Republica Moldova a lansat joi, 19 noiembrie, o campanie națională de pregătire a populației pentru situații de criză, care face parte din Programul Național „Moldova Pregătită”. Acțiunea a avut loc în cadrul primei ediții a Congresului Național de Reziliență, organizat la Chișinău.

Campania națională de pregătire a populației pentru primele 72 de ore ale unei situații de criză va continua la nivel regional. Este prima campanie de acest fel organizată la nivel național, prin care pregătirea pentru situații de criză este extinsă de la instituțiile statului către fiecare familie și comunitate. Scopul este simplu: oamenii să știe cum să se pregătească, unde să găsească informații sigure și ce să facă pentru a se proteja pe ei și pe cei apropiați în situații neprevăzute, în timp ce instituțiile statului intervin cu ajutor.

Cele 72 de ore reprezintă un interval internațional de referință pentru pregătirea comunităților, astfel încât oamenii să poată face față mai ușor dacă ar întâmpina dificultăți, în timp ce autoritățile intervin, acordă ajutor celor aflați în pericol și lucrează pentru restabilirea serviciilor afectate.