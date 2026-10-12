Campanie de salubrizare la Chișinău. Locatarii și agenții economici sunt îndemnați să se alăture acțiunilor

Direcția generală locativ-comunală și amenajare precizează că în cadrul acestei campanii monitorizează desfășurarea lucrărilor de salubrizare în curțile de bloc, la locurile de joacă pentru copii și pe terenurile de sport. La fel, sunt supervizate acțiuni de curățenie la platformele și spațiile de colectare a deșeurilor, precum și pe trotuare și în spațiile verzi administrate de întreprinderile municipale și asociațiile de proprietari sau locatari.

DGLCA menționează că depozitarea deșeurilor menajere pe grămezile de frunze este interzisă, iar frunzele adunate trebuie evacuate în cel mult trei zile. De asemenea, arderea frunzelor, a resturilor vegetale și a altor deșeuri este interzisă.

În cadrul campaniei, preturile de sector și întreprinderea municipală „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” vor asigura curățarea parcurilor, scuarurilor și aleilor, eliminarea gropilor de gunoi improvizate și plantarea arborilor. Totodată, muncitorii vor efectua lucrări de salubrizare mecanizată a bulevardelor și străzilor, precum și de curățare a receptoarelor pluviale.

DGLCA precizează că agenții constatatori din cadrul preturilor de sector vor aplica amenzi persoanelor fizice și juridice care nu asigură curățenia pe teritoriile gestionate. Potrivit legislației, pentru persoanele fizice, sancțiunile prevăzute sunt de la 1 200 la 4 500 de lei, iar pentru persoanele juridice – de la 5 mii la 12 mii de lei.