Canada intenționează să participe la împrumutul de 90 de miliarde de euro al UE pentru Ucraina

Potrivit premierului canadian Mark Carney, țara sa va furniza 500 de milioane de euro în cadrul acestui împrumut, informează Agerpres.

Cele două părți au semnat vineri mai multe acorduri privind consolidarea cooperării în domenii strategice precum resursele minerale critice sau inteligența artificială.

Uniunea Europeană a acordat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru 2026-2027, dintre care 45 de miliarde de euro prevăzute pentru anul viitor. Însă această sumă va fi insuficientă, europenii căutând noi mijloace pentru a sprijini efortul de război al Kievului.

Trei state membre UE - Ungaria, Cehia și Slovacia - au negociat să nu contribuie la costurile acestui împrumut.

UE și statele sale membre sunt cel mai mare furnizor de sprijin financiar, economic, militar și umanitar pentru Ucraina. Până în prezent au fost mobilizate 231,5 miliarde de euro, dintre care 117,3 miliarde de euro furnizate de la bugetul UE sau garantate de acesta, 77,9 miliarde de euro sub formă de măsuri de asistență militară, 17 miliarde de euro ca sprijin pentru refugiații din interiorul UE, 15,5 miliarde de euro drept sprijin din partea statelor membre și 3,8 miliarde de euro constând în venituri obținute din activele rusești înghețate.