Canada și UE deschid summitul comun cu hotărârea de a construi o relație fără precedent

Prim-ministrul canadian Mark Carney, președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au început lucrările summitului promovând așa-numita „Alianță pentru Viitor”, care ar trebui să stabilească cadrul noii relații bilaterale, informează Agerpres.

Antonio Costa a afirmat că obiectivul este crearea „celei mai strânse, mai profunde și mai solide parteneriate stabilite vreodată între Uniunea Europeană și o țară neeuropeană”.

„Canada este, fără îndoială, cea mai europeană dintre țările neeuropene”, a adăugat președintele Consiliului European, subliniind că noua alianță își propune să întărească economiile ambelor părți, să creeze oportunități pentru cetățeni și companii și să consolideze împreună multilateralismul și dreptul internațional.

Von der Leyen a insistat, la rândul ei, că obiectivul european este ca Ottawa să fie 'cât mai aproape posibil de Uniunea Europeană'.

„Știm că Canada nu poate fi membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, dar scopul nostru este să păstrăm o relație cât mai strânsă posibil”, a declarat ea.

Declarația șefei executivului european păstrează esența propunerii sale anterioare, potrivit căreia Canada să devină un fel de membru asociat al UE, o denumire care a stârnit obiecții printre unele state membre și pe care Von der Leyen nu a folosit-o vineri la deschiderea summitului.

Carney a subliniat că apropierea va avea efecte concrete pentru canadieni sub forma unei concurențe mai mari, mai multe opțiuni și oportunități pentru tineri, cercetători și companii, și a plasat noua relație în termeni de suveranitate, reziliență și capacitatea de a face față împreună crizelor.

Prim-ministrul canadian a enumerat, printre domeniile prioritare de colaborare, inteligența artificială, spațiul cosmic, mineralele critice, prevenirea incendiilor, sustenabilitatea și supercalculatoare.

Agenda oficială a summitului include și aprofundarea cooperării în ceea ce privește comerțul, lanțurile de aprovizionare, apărarea, securitatea, cercetarea, educația și mobilitatea, în cadrul unei 'Alianțe pentru Viitor' pe care ambele părți vor să o transforme în noul cadru al relației bilaterale.