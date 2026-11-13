Cancelarul german Merz îi cere lui Trump să nu vină cu „nicio surpriză” după ce discută cu Putin

„Aici la Dublin unii se tem că asta s-ar putea transforma într-un al doilea „moment Anchorage”. De aceea vreau să formulez foarte clar mesajul nostru către Statele Unite: vă rugăm, nicio surpriză. Continuați să jucați în Echipa Europei și Echipa Ucrainei”, a spus Merz la summitul european din capitala Irlandei, referindu-se la întâlnirea de anul trecut a lui Trump cu Putin în Alaska, informează Agerpres.

Unii lideri europeni au considerat că dialogul americano-rus la vârf ar fi putut constitui un moment de cotitură în eforturile de încheiere a războiului din Ucraina.

Merz insistă ca UE să includă sprijinul pentru Ucraina în negocierile pentru bugetul pe termen lung al Uniunii. El a afirmat că propunerea sa a întrunit un consens larg, deși mai este mult până la un acord.

După tratativele de săptămâna aceasta, de la Abu Dhabi, între reprezentanții Washingtonului, se așteaptă ca în săptămânile următoare să înceapă negocieri de pace consistente, a mai declarat cancelarul.

El a respins însă cererile Rusiei de a face din arhitectura europeană de securitate subiectul principal al dialogului și a arătat că NATO asigură deja cadrul respectiv. 'Discuțiile viitoare trebuie să se concentreze asupra unei chestiuni centrale: în ce cadru se poate garanta securitatea Ucrainei după încheierea păcii? Mai întâi trebuie însă să ajungem efectiv la pacea respectivă', a explicat șeful guvernului de la Berlin.