Candidații la funcția de bașcan al Găgăuziei s-au prezentat la urne

Candidatul Partidului Socialiștilor la funcția de bașcan, Fiodor Gagauz, susține că votul dat de locuitorii Găgăuziei va deschide o nouă pagină în viața regiunii. Acesta și-a exprimat încrederea că următorii patru ani vor fi marcați de dezvoltare și de soluționarea problemelor acumulate.

Serghei Anastasov, primarul municipiului Comrat și candidul independent la funcția de bașcan, a subliniat că ziua de astăzi este importantă pentru Găgăuzia și că viitorul acesteia depinde de decizia fiecărui alegător. El i-a încurajat pe toți locuitorii regiunii să facă o alegere conștientă.

Un alt candidat independent la funcția de bașcan, Ivanna Koksal, a declarat că participarea la scrutin este un prilej de a-și exprima poziția și încrederea în viitorul regiunii. Ivanna Koksal a menționat că își dorește o Găgăuzie în care fiecare cetățean să se simtă auzit, iar promisiunile să fie urmate de acțiuni concrete.

În cursa pentru funcția de bașcan s-au înscris trei candidați desemnați de partide și cinci independenți. La urne sunt așteptați peste 129 de mii de alegători din regiune. Aceștia își pot exercita dreptul de vot în baza cărții de identitate, a buletinului de identitate, inclusiv provizorii, sau a pașaportului Republicii Moldova.