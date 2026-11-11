Capacitatea centrului municipal pentru animale fără stăpân va fi extinsă

Potrivit edilului, în prezent, centrul poate găzdui aproximativ 800 de animale, însă numărul câinilor fără stăpân de pe străzile orașului este în creștere. O parte dintre aceștia ar fi aduși din alte localități și abandonați la periferia capitalei sau în apropierea platformelor de colectare a deșeurilor.

Ion Ceban a menționat că autoritățile municipale își propun să extindă capacitățile de sterilizare, să intensifice campaniile de adopție și să atragă mai mulți voluntari care să contribuie la informarea populației. De asemenea, sunt planificate colaborări cu instituții internaționale pentru îmbunătățirea gestionării animalelor fără stăpân și reducerea nemulțumirilor locuitorilor capitalei.

Totodată, edilul a criticat cadrul legislativ actual, pe care îl consideră insuficient adaptat gestionării animalelor fără stăpân și nealiniat standardelor europene. Potrivit acestuia, deși municipalitatea întreprinde mai multe acțiuni în acest domeniu, sunt necesare eforturi suplimentare.

Pentru activitățile de gestionare a animalelor fără stăpân, municipalitatea alocă anual aproximativ 12 milioane de lei.