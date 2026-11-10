Carambol pe o autostradă din Bulgaria // MAE: Printre victime nu sunt cetățeni moldoveni

„Potrivit informațiilor disponibile la această oră, printre persoanele decedate sau rănite în urma accidentelor rutiere produse pe autostrada Trakia, în apropiere de Iambol, nu se regăsesc cetățeni ai Republicii Moldova”, se menționează într-un mesaj al MAE.

De asemenea, autoritatea precizează că până în prezent, Ambasada Republicii Moldova din Bulgaria nu a înregistrat solicitări de asistență consulară în legătură cu acest caz.

Menționăm că, Bulgaria a fost zguduită astăzi de un puternic accident în lanț pe o autostradă din sud-estul țării. Amploarea impactului a inclus zeci de vehicule pe ambele sensuri ale unui tronson de autostradă și a dus la decesul a cel puțin 11 persoane.

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Presa a publicat imagini, care arată proporțiile catastrofei: multe mașini strivite sub camioane, unele sunt răsturnate iar altele au fost proiectate în afara autostrăzii.