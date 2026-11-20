Benzina cu cifra octanică 95 se va ieftini cu 13 bani și va ajunge la 27,75 lei litrul. Noile prețuri vor intra în vigoare pe 21 noiembrie și vor fi valabile până pe 23 noiembrie, inclusiv.

Potrivit ANRE, în ultima săptămână, benzina s-a ieftinit cu 1,05 lei pe litru (3,65%), iar motorina cu 1,14 lei (3,34%). Comparativ cu maximele din septembrie, prețul benzinei a scăzut cu circa 19%, iar cel al motorinei cu peste 10%, pe fondul reducerii cotațiilor internaționale.

Deși motorina rămâne mai scumpă decât benzina, cotațiile internaționale ale acestui produs au scăzut cu 10,1% în ultimele șapte zile, față de 5,3% în cazul benzinei. ANRE consideră că această evoluție ar putea fi un prim semnal de ameliorare a situației de pe piața motorinei.

Pe piața internațională, petrolul Brent s-a ieftinit vineri cu aproximativ 1,04%, ajungând la 91,02 dolari barilul. Și țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) s-a depreciat cu 0,98%, până la 81,63 dolari barilul.