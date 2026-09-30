Carburanții continuă să se ieftinească. Prețul motorinei scade cu 41 de bani pe litru

Prin urmare, un litru de motorină standard se va vinde joi la pompă cu 36,28 lei pe litru, iar benzina COR 95 cu 34,22 lei pe litru.

Miercuri, carburanții au înregistrat prima ieftinire, după aproximativ o lună de scumpiri continue și atingerea recordurilor istorice: 36,84 de lei pentru un litru de motorină și 34,35 de lei pentru un litru de benzină COR 95. ANRE a explicat anterior seria de scumpiri prin creșterea cotațiilor internaționale la produsele petroliere, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al riscurilor privind aprovizionarea globală cu carburanți.

Pe piețele internaționale, prețurile petrolului înregistrează evoluții mixte. Petrolul Brent se tranzacționează la 102,87 de dolari pe baril, în creștere cu 0,27%, în timp ce petrolul american WTI este cotat la 89,65 de dolari pe baril, cu 0,30% sub nivelul anterior.