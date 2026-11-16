Cargoul Betul 8 s-a răsturnat în largul Bulgariei după un atac cu drone maritime, au declarat marinarii salvați

Cei 12 membri ai echipajului au fost evacuaţi cu elicopterul, a anunţat ministrul bulgar al Transporturilor, scrie News.ro.

La puţin timp după ce au sosit la varna, membri ai echipajului au declarat unor jurnalişti că nava lor a fost atinsă de două drone maritime.

„Nu există răniţi grav, însă marinarii suferă din cauza frigului”, a anunţat într-un comunicat Ministerul bulgar al Transporturilor.

Centrul de Coordonare a Salvărilor Maritime de la Varna a primit un apel SOS la ora locală 9:15 (şi ora României), în timp ce cargoul se afla la aproximativ 40 de mile marine (74 de kilometri) sud-est de Capul Kaliakra, potrivit ministerului.

Betul 8 transporta grâu vrac de la Tulcea, în România, către Egipt, potrivit Ministerului bulgar.

Neculaescu: Sunt incidente inacceptabile

O navă militară a fost trimisă la faţa locului, pentru a verifica dacă răsturnarea a provocat o poluare, a precizat aceeaşi sursă.

Ministerul bulgar al Transporturilor nu a anunţat care este cauza răsturnării navei.

Ea are loc după ce trei nave au fost atinse de drone în largul României, în noaptea de sâmbătă spre duminică, fără să se soldeze cu victime, potrivit autorităţilor române.

Ministrul român de Externe Dan Neculaescu, a catalogat aceste incidente drept „inacceptabile, luni, la Bruxelles, înaintea unei reuniuni cu omologii săi din Uniuena Europeană (UE).

„Le voi cere omologilor mei să continue să furnizeze mijloace României”, a declarat el. „Voi cere, de asemenea, ca NATO şi UE să se coordoneze în acest punct”, a declarat şeful diplomaţiei române.

La începutul lui octombrie, cel puţin 13 nave comerciale au fost atinse de drone, la Marea Neagră, în largul României şi Bulgariei.

Aceste atacuri cu dronă din octombrie s-au soldat cu peste 30 de morţi sau dispăruţi în rândul marinarilor de la bordul acestor nave.