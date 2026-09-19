Carnetul de vânător ar putea fi condiționat de urmarea unor cursuri și susținerea unor testări

Vicepreședintele societății, Silvia Ursul, a argumentat că o asemenea verificare este necesară pentru ca vânătorii să poată identifica și diferenția speciile care pot fi vânate de cele protejate. Ea susține că organizația a documentat cazuri în care, în timpul unor partide de vânătoare, au fost împușcate inclusiv păsări incluse în Cartea Roșie.

Silvia Ursul a propus ca examenul să fie public și a făcut apel la consolidarea responsabilității gestionarilor fondurilor cinegetice, inclusiv prin posibilitatea suspendării sau retragerii dreptului de gestionare în cazul unor încălcări grave sau repetate ale legislației.

Sergiu Portneacov, șeful Secției politici în domeniul forestier și cinegetic din cadrul Ministerului Mediului, a declarat că propunerea urmează să fie analizată. Potrivit acestuia, regulamentul privind eliberarea carnetului de vânător ar putea prevedea o formă de verificare a cunoștințelor, inclusiv în domeniul zoologiei. Printre variantele discutate se numără un curs urmat de examen, o chestionare, o instruire sau o testare.

Portneacov a menționat și posibilitatea ca instruirea să fie combinată cu practica desfășurată timp de un an la un gestionar al fondului cinegetic. Ulterior, persoana ar putea trece printr-o evaluare înainte de a depune dosarul la Agenția de Mediu pentru obținerea carnetului de vânător. Potrivit acestuia, mecanismul urmează să fie analizat și definit.

La rândul său, Marius Caț, șeful Direcției protecția naturii, biodiversitate și biosecuritate din cadrul Agenției de Mediu, a precizat că instituția nu ar putea organiza cursurile de instruire, întrucât această activitate nu ține de competențele sale. Potrivit acestuia, un asemenea curs ar putea fi elaborat cu implicarea Universității de Stat din Moldova, prin Institutul de Biologie, sau a altor specialiști în domeniu, iar la final, participanții ar putea primi un certificat care să ateste cunoștințele dobândite.