Casa Albă anunţă că i-a cerut ambasadoarei SUA în Grecia Kimberly Guilfoyle să plece din funcţie

"I-am cerut ambasadoarei Guilfoyle să demisioneze", a declarat marţi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Katie Zacharia, în prima sa conferinţă de presă. "A fost un membru de mare valoare al echipei şi îi urăm toate cele bune", a adăugat ea, citată de News.RO.

Măsura vine după ce preşedintele le-a spus luni reporterilor că "ia în considerare" demiterea lui Guilfoyle, explicând că "nu este mulţumit" de fosta logodnică a fiului său cel mare, Don Jr.

Nu este clar deocamdată dacă Guilfoyle şi-a dat demisia, notează AP. Reprezentanţii lui Guilfoyle nu au răspuns imediat marţi la solicitările de comentarii.

Omul de afaceri Eric Deters a declarat într-un interviu acordat săptămâna trecută postului CBS News că, în iulie 2025, Guilfoyle i-a cerut să-i transfere 100.000 de dolari în contul ei American Express, pentru ca suma să nu apară în declaraţiile sale financiare, în timp ce aştepta confirmarea de către Senat.

Deters a caracterizat cererea ei drept un preţ pe care îl cerea pentru influenţă şi a spus că a solicitat ajutorul lui Guilfoyle pentru a avea acces la oficiali ai administraţiei Trump, inclusiv la procurorul general şi la comisarul IRS.

Oficialilor de la Casa Albă li s-a comunicat că mesajele text dintre Guilfoyle şi Deters sunt autentice, au declarat săptămâna trecută pentru CBS News surse familiarizate cu această chestiune.

Preşedintele Donald Trump a declarat luni că ia în considerare demiterea ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle. "Analizăm situaţia. Da, nu suntem mulţumiţi (de ea)", a declarat Trump reporterilor despre cea pe care a propus-o anul trecut ca ambasador al SUA în Grecia.

Un oficial american de rang înalt declarase duminică pentru AP că Trump şi secretarul de stat Marco Rubio sunt "de-a dreptul înfuriaţi" de comportamentul relatat al lui Guilfoyle şi vor decide probabil ce măsuri să ia în această săptămână, după sărbătoarea federală de luni (Columbus Day - n.r.).

Declaraţiile lui Trump făcute luni la Casa Albă au venit în urma unei serii de articole critice publicate de "The Wall Street Journal" cu privire la comportamentul lui Guilfoyle înainte şi după ce a devenit ambasadoare. Într-unul dintre articole se afirma că Guilfoyle ar fi ameninţat guvernul de la Atena, sugerând că SUA sunt implicate şi în demiterea guvernului de la Bucureşti, ceea ce a stârnit un scandal uriaş şi la Atena, şi la Bucureşti.