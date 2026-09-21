Casă de 2,7 milioane de lei, obținută prin înșelăciune și revândută. Suspectul, prins în timp ce încerca să fugă din R. Moldova

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, cazul a avut loc în 2025. Suspectul ar fi convins un bărbat de 52 de ani să-i transmită dreptul de proprietate asupra imobilului, promițând că îi va achita ulterior suma convenită.

După ce casa a fost înregistrată pe numele său, tânărul ar fi vândut-o unei alte persoane, fără să-și onoreze obligațiile față de proprietarul inițial.

Suspectul a fost reținut pe 16 septembrie, în timp ce încerca să părăsească Republica Moldova prin punctul de trecere a frontierei Leova–Bumbăta.

În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat documente relevante pentru dosar, dispozitive de stocare a informației, bani în numerar și un automobil Porsche Panamera.

La solicitarea procurorilor PCCOCS, instanța a dispus plasarea bărbatului în arest pentru 30 de zile.

Oamenii legii investighează și alte cazuri similare în care acesta ar fi fost implicat. Prejudiciul total estimat în dosarele investigate depășește 5,5 milioane de lei.