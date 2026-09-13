Câți bani vor putea dona persoanele fizice și juridice candidaților la alegerile din Găgăuzia

În cazul persoanelor juridice, limita contribuțiilor va fi de până la 12 salarii medii lunare, adică 208 800 de lei. Suma nu va putea depăși 30% din venitul anual înregistrat în anul calendaristic precedent.

Particularitățile de organizare a alegerilor pentru Adunarea Populară și pentru funcția de bașcan, programate pentru 15 noiembrie, au fost aprobate de Comisia Electorală Centrală.

În ceea ce privește înregistrarea candidaților, actele pentru funcția de bașcan vor fi depuse la Consiliul Electoral Central al Găgăuziei. Candidații la funcția de deputat vor fi înregistrați de unul dintre cele trei consilii electorale de circumscripție de nivelul întâi, conform repartizării stabilite de Consiliul Electoral Central al Găgăuziei.

Pentru ambele scrutine vor fi utilizate aceleași liste electorale, cu rubrici distincte pentru fiecare buletin. Alegătorii care nu se regăsesc în listele de bază vor putea vota pe liste suplimentare.

Votarea va fi posibilă, inclusiv în baza pașaportului sau a versiunii digitale a actului de identitate, prin portofelul pentru identitate digitală recunoscut în Republica Moldova.