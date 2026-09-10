Câți militari ruși estimează șeful NATO că mor în Ucraina în fiecare lună

Prezent la conferința ambasadorilor germani, joi, la Berlin, șeful NATO a afirmat că, în fiecare lună, în Ucraina sunt uciși sau răniți grav peste 40.000 de militari ruși.

„Atacurile brutale ale Rusiei împotriva Ucrainei nu contenesc. Rusia suferă pierderi enorme, estimate acum la peste 40.000 de morți sau răniți grav în fiecare lună. Gândiți-vă puțin la asta. Peste 40.000 în fiecare lună”, a spus Mark Rutte, citat de The Guardian și Hotnews.

Pe de altă parte, el a avertizat că președintele rus Vladimir Putin „nu arată nicio dorință de a pune capăt războiului” lansat împotriva Ucrainei în februarie 2022.

„În ciuda acestor pierderi grele, Putin nu arată nicio dorință de a pune capăt războiului. În schimb, Rusia atacă în mod repetat Kievul și alte părți ale Ucrainei, adesea vizând civili și infrastructură civilă, iar, în același timp, lista activităților hibride maligne ale Rusiei în Europa devine tot mai mare: atacuri cibernetice, sabotaj, incendieri, încălcări ale spațiului aerian, incidente cu drone”, a continuat Mark Rutte.

„Tacticile unui regim disperat”

În 1 septembrie, autoritățile germane au învinuit Rusia pentru un atac eșuat cu dronă care a avut loc în august la aeroportul din Leipzig. Moscova a respins acuzațiile Berlinului .

„Cele mai recente acțiuni ostile ale Rusiei sunt nesăbuite, periculoase și reprezintă o amenințare la adresa vieții. Dar nu suntem intimidați. Știm că acestea sunt tacticile unui regim disperat care nu reușește să își îndeplinească obiectivele în Ucraina. Putin crede că ne poate diviza, ne poate destabiliza și ne poate slăbi sprijinul pentru Ucraina. Dar va eșua. Aceste acțiuni rău intenționate au efectul opus”, a mai declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Emisarii președintelui american Donald Trump au fost weekendul trecut la Moscova și Kiev , cu „o propunere pentru încheierea războiului”, după cum afirma liderul Statelor Unite înainte de deplasarea celor doi.

Marți, ministrul rus al afacerilor externe a declarat că Moscova este deschisă reluării negocierilor de pace în Ucraina, dar că nu vede necesară oprirea luptelor în timpul unor asemenea discuţii.