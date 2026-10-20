Căușeni // Explozie într-o gospodărie din Căinari. Flăcările au distrus bunurile din două odăi

Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), într-o casă de locuit s-a produs o deflagrație în urma acumulării gazului natural scurs de la aragaz, în urma căruia s-a declanșat un incendiu.

În urma exploziei, au fost distruse bunurile materiale din două odăi, fiind deteriorate: tavanul, geamul și ușa de la intrarea în bucătărie.

Flăcările au fost lichidate de către populație. Din fericire, victime nu au fost raportate.

„La fața locului, specialiștii IGSU, au stabilit prealabil că incidentul s-a produs ca urmare a încălcării normelor de securitate la utilizarea aragazului. Proprietarul ar fi uitat să închidă aragazul, ceea ce a dus la o acumulare de gaz de tip propan-butan în încăpere, iar în cele din urmă s-a produs o deflagrație”, se menționează într-un comunicat al IGSU.

În acest context, salvatorii și pompierii îndeamnă cetățenii să verifice periodic funcționalitatea instalațiilor alimentate cu gaze naturale și să respecte cu strictețe regulile de exploatare a acestora.

„Oamenii sunt rugați să se asigure că robinetele aragazului sunt închise după fiecare utilizare și să nu lase aparatele de gătit nesupravegheate.

IGSU recomandă instalarea detectoarelor de fum și gaz în locuințe, deoarece acestea permit depistarea rapidă a scurgerilor periculoase și contribuie la prevenirea incidentelor grave”, este mesajul pompierilor și salvatorilor.

În caz de situații de urgență oamenii sunt îndemnați să apeleze imediat la Serviciul 112.