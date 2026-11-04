CBS News // Trump ia în considerare demiterea secretarului Apărării, susține Pete Hegseth

Asta în urma pierderilor catastrofale suferite de republicani marți seara în alegerile de la jumătatea mandatului, au declarat pentru CBS News mai multe surse familiarizate cu situația, transmite Digi24.ro.

Unii consilieri de la Casa Albă au prevăzut că o parte din vina pentru înfrângerile republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului va fi aruncată asupra amiralului Brad Cooper, șeful Comandamentului Central al SUA, și asupra generalului Dan Caine, președintele Comitetului Șefilor de Stat Major, care au jucat amândoi un rol important în coordonarea războiului cu Iranul.

Totuși, alte surse au afirmat că președintele nu a decis încă să-l înlocuiască pe Hegseth. Înainte de alegeri, democrații încercau deja să-l pună sub acuzare pe Hegseth, iar probabilitatea unei proceduri de destituire ar putea crește, având în vedere că democrații dețin majorități solide în ambele camere.

Vicepreședintele JD Vance dă vina pe război pentru înfrângerea Partidului Republican. „Motivul pentru care am pierdut este războiul”, a declarat el într-o postare lungă și usturătoare pe X miercuri dimineață.

O sursă a declarat pentru CBS News că guvernatorul republican al Floridei, Ron DeSantis, este propus ca posibil înlocuitor al lui Hegseth, argumentând că DeSantis ar putea trece prin procedura de confirmare a Senatului în perioada de tranziție și ar putea prelua funcția după ce mandatul său de guvernator va expira pe 5 ianuarie.

Solicitată să comenteze informațiile privind viitorul lui Hegseth în funcția de secretar al Apărării, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a declarat într-un comunicat că Trump „are încredere deplină în secretarul Hegseth”. În comunicat, Kelly a lăudat, de asemenea, operațiunile militare din Iran și Venezuela, precum și eforturile lui Hegseth de a inversa prioritatea acordată de Pentagonul lui Biden „DEI și ideologiei woke”.

Postarea lungă și usturătoare a lui JD Vance

Vicepreședintele JD Vance a afirmat că războiul împotriva Iranului a condamnat Partidul Republican la eșec în alegerile de la jumătatea mandatului, considerate pe scară largă drept un referendum asupra președinției lui Trump.

Este o intervenție interesantă, întrucât Vance, care a fost odată figura emblematică a eforturilor de negociere ale administrației Trump cu Teheranul, încearcă să se distanțeze de acest conflict nepopular în perspectiva unei posibile candidaturi la Casa Albă în 2028.

„Chiar și președintele a spus-o”, a menționat el. Deși Donald Trump a recunoscut, marți seara, că războiul a jucat un rol în dezastrul electoral al partidului său, el a repetat că acesta a fost justificat.

În acest mesaj foarte lung, J. D. Vance recunoaște că și costul vieții, precum și relația Statelor Unite cu Israelul au fost, de asemenea, factori determinanți. „Nu eram foarte încrezător la începutul serii, dar totuși m-a șocat”, a declarat el. „Dacă doriți să susțineți că a meritat, că a meritat să pierdem Senatul pentru următorii 6 ani, atunci faceți-o. Susțineți că a fost un preț care a meritat plătit. Fie că sunteți de acord sau nu, cel puțin este o atitudine onestă.”

„Toată lumea știe de ce am pierdut. Și orice discuție sinceră despre ce urmează de aici trebuie să pornească de acolo,”, a adăugat Vance, care se pare că a fost sceptic în privința războiului nerezolvat, pe care Trump l-a declanșat în februarie alături de Israel.

Vance a respins afirmațiile conform cărora eșecul partidului s-ar fi datorat prezenței scăzute la vot. „Principala problemă nu este prezența la vot”, a scris vicepreședintele. „Principala problemă este că mulți oameni care au votat pentru Trump și Vance în 2024 au ales să voteze pentru democrați în 2026. Vom avea multe lupte interne și dezbateri despre ce s-a întâmplat și de ce.”

Vance a dezvăluit, de asemenea, date dintr-un sondaj intern care i-a fost prezentat, care indică în mod clar motivele prezenței la vot. Conform datelor, electoratul și-a exprimat o dorință puternică de a vedea sfârșitul războiului din Iran, a cerut o concentrare imediată asupra crizei costului vieții și a cerut administrației să implementeze o politică „America pe primul loc”, împreună cu o reexaminare a relației SUA-Israel.

Vance a cerut o analiză profundă în cadrul partidului și o schimbare dramatică a priorităților administrației Trump, în urma rezultatelor alegerilor intermediare în care republicanii au pierdut controlul atât asupra Camerei Reprezentanților, cât și asupra Senatului. Alegerile au adus victorii fără precedent pentru Partidul Democrat, care a reușit să câștige locuri în Senat nu numai în state cheie, ci și în bastioane istorice republicane, precum Texas, Kansas și Carolina de Sud. Vance a recunoscut că administrația a pierdut părți semnificative din baza sa de sprijin principală. Fiul lui Trump a distribuit postarea lui Vance, afirmând că este de acord cu „fiecare cuvânt”.

Trump îi ia apărarea lui Hegseth

Întrebat despre o eventuală înlocuire a lui Hegseth, în timp ce inspecta șantierul viitoarei sale săli de bal de la Casa Albă, Donald Trump a asigurat că dorește să-l mențină în funcție. „Nu, cred că face o treabă foarte bună”, a declarat el presei.

Numele lui Pete Hegseth este, într-adevăr, vehiculat ca succesor al senatoarei republicane Marsha Blackburn, aleasă guvernatoare a statului Tennessee. Președintele american a estimat că ministrul său „ar fi foarte popular” în Senat, asigurând totodată că nu a auzit nimic despre această ipoteză. Fiind rezident al statului Tennessee, Pete Hegseth ar putea fi numit de viitoarea guvernatoare pentru a-i ocupa locul. Marsha Blackburn nu și-a dezvăluit însă încă intențiile.