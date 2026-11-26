Excepția a fost ridicată într-un proces în care o entitate de audit și un auditor statutar au contestat în instanță o decizie a Consiliului de Supraveghere Publică a Auditului, prin care le-a fost suspendată activitatea pentru doi ani, în urma unor abateri constatate în cadrul unui control extern al calității auditului. Autorii sesizării au invocat faptul că legea nu stabilește un termen de prescripție pentru tragerea la răspundere disciplinară.

Potrivit hotărârii Curții, lipsa unei limite temporale creează incertitudine juridică și poate afecta desfășurarea echitabilă a procedurilor, întrucât, odată cu trecerea timpului, probele se pot pierde sau deteriora, iar investigarea faptelor devine mai dificilă.

Președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, a subliniat că termenele de prescripție nu reprezintă un avantaj pentru persoanele acuzate de încălcări, ci o garanție a procesului echitabil. Totodată, Curtea a precizat că articolul 41 din lege, invocat de autorități, reglementează periodicitatea controalelor externe de calitate, nu termenul de prescripție pentru aplicarea sancțiunilor.

Pentru a asigura respectarea dreptului la un proces echitabil și a oferi instanțelor repere clare, Curtea a stabilit, cu titlu provizoriu, un termen de prescripție de șase ani de la data comiterii abaterii. Astfel, Consiliul de Supraveghere Publică a Auditului va putea aplica măsuri disciplinare în această perioadă, iar instanțele vor verifica respectarea termenului în fiecare cauză.

Totodată, Parlamentul va putea stabili prin lege o altă durată a prescripției.