Ce cuprinde noua strategie a NATO pentru apărarea flancului estic în fața unui atac rusesc

Noua strategie ar trebui să ducă la o înfrângere rapidă a rușilor, scrie Mediafax.ro.

Liderii NATO lucrează la o nouă strategie care vizează obținerea unei victorii rapide în cazul unui atac rusesc pe flancul estic. Documentul intitulat „Teoria Victoriei” a fost consultat de Bloomberg într-o versiune scurtă. Acesta urmează să fie prezentat în Polonia, pe 12 octombrie. Prezentarea o va face Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul Alexus Grynkewich.

Cel mai înalt comandant militar al NATO lucrează la o strategie care pune un accent deosebit pe integrarea noilor tehnologii de apărare. Potrivit Bloomberg, dronele și inteligența artificială vor căpăta o importanță mare și vor fi folosite alături de unitățile militare clasice.

Scopul documentului care prezintă noua strategie

Scopul documentului este de a clarifica modul în care Alianța ar gestiona o eventuală incursiune pe teritoriul NATO, susțin oficiali și diplomați de rang înalt familiarizați cu subiectul. În ultima perioadă, au existat numeroase zvonuri conform cărora Moscova ar lua în considerare o astfel de acțiune.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat recent că nu există indicii privind pregătirea Rusiei pentru un atac convențional asupra Alianței. Rutte a subliniat că Europa trebuie să fie pregătită pentru atacuri clasice și hibride de lungă durată.

Colonelul Martin O’Donnell, purtătorul de cuvânt al generalului Grynkewich, a refuzat să ofere detalii despre plan. Totuși, el a subliniat caracterul „pur defensiv” al Alianței.

„Teoria victoriei a Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa este simplă: menținerea avantajului NATO. Având în vedere mediul de securitate global instabil și complex, trebuie să formăm acum condițiile necesare pentru a descuraja agresiunea și, dacă este cazul, pentru a învinge în eventualitatea unui atac”, a declarat O’Donnell.

Document important

Apariția documentului este importantă și neașteptată. Deși principiile generale ale NATO privind desfășurarea operațiunilor militare sunt cunoscute, comunicarea deschisă pe această temă este rară. Inițiativa urmărește să ofere asigurări opiniei publice cu privire la gradul de pregătire al NATO. Totodată, va fi prezentată o imagine mult mai concretă a motivelor din spatele creșterii cheltuielilor pentru apărare.

De asemenea, documentul le va arăta aliaților modul în care NATO va integra noile elemente ale războiului modern. Strategia pune accent pe natura defensivă a NATO și pe evitarea provocărilor involuntare, menționând totodată explicit necesitatea de a contracara colectiv amenințările hibride.

Aliații din NATO, în special cei din Europa, și-au sporit masiv cheltuielile pentru apărare, în ultimii ani. Ei s-au inspirat din experiența ucrainenilor și au început să pună accent pe tehnologiile alternative care au devenit esențiale în conflictul din Ucraina.