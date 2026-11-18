Alerta de cutremur care sunat în telefoane, emisă la ora 2:48 prin Android Earthquake Alerts System, semnala un seism cu magnitudinea de 6 grade pe scara Richter, produs în România, potrivit Go4IT.ro , preluat de hotnews.ro,

Estimările ulterioare indică o magnitudine de 5.7 pe scara Richter.

Android Earthquake Alerts System este un serviciu gratuit dezvoltat de Google și integrat direct în sistemul de operare Android (prin Google Play Services). Potrivit site-ului de tehnologie, sistemul detectează cutremurele și trimite avertizări pe telefon cu câteva secunde înainte ca undele seismice să ajungă la utilizator.

Serviciul Android Earthquake Alerts este activat implicit în mod normal sau se poate porni manual din setările telefonului.

Pentru a putea primi notificări, utilizatorii trebuie să aibă locația activată și o conexiune activă la Wi-Fi sau date mobile. Sistemul nu funcționează exclusiv prin semnal GSM clasic.

Cum funcționează

Telefoanele Android folosesc accelerometrele interne pentru a detecta vibrațiile specifice undelor primare, scrie Go4IT.ro.

Dacă mai multe telefoane dintr-o zonă înregistrează simultan aceleași mișcări seismice, serverele Google calculează rapid epicentrul și magnitudinea estimată, iar apoi trimit alerte utilizatorilor aflați în calea undelor secundare.