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Ce spune UE după iritarea SUA privind stocurile de motorină ale Europei. „Vrem o abordare coordonată”

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Ce spune UE după iritarea SUA privind stocurile de motorină ale Europei. „Vrem o abordare coordonată”

Comisarul european pentru comerţ, Maros Sefcovic, a declarat joi că a discutat cu reprezentantul SUA pentru comerţ, Jamieson Greer, despre deficitul de aprovizionare cu motorină şi majorarea preţului, şi a exprimat dorinţa Europei pentru o abordare coordonată în vederea reducerii preţurilor, scrie Hotnews.

Potrivit unor informații de presă, administrația Trump vrea ca unele țări europene, în special Franța și Germania, să pună pe piața motorina din rezervele lor strategice, pentru a atenua creșterea prețurilor la acest carburant. Și ar amenința să interzică exportul de motorină americană dacă acestea nu se vor conforma.

Sefcovic l-a spus jurnaliştilor, în marja reuniunii miniştrilor Comerţului din G20 (Milwaukee, SUA), că orice decizie de a restricţiona exporturile de motorină ar fi neaşteptată şi ar avea efecte negative asupra performanţei economice a Europei.

Reprezentantul SUA pentru comerţ, Jamieson Greer, a declarat joi că a discutat cu unii omologi europeni despre necesitatea ca ţările europene să scoată motorină de la rezervele lor de urgenţă.

Într-un interviu acordat Bloomberg, Greer a spus că unele ţări europene „stau pe rezerve de motorină” şi „părerea noastră ar fi că probabil ar trebui să elibereze o parte din acestea dacă simt că există o creştere bruscă a preţurilor în Europa, pentru că preţul este mai ridicat în Europa”, a afirmat el, conform Agerpres.

Anterior, un articol publicat joi de agenția Reuters relata că administraţia Trump a cerut Germaniei şi Franţei să scoată motorină de la rezervele lor de urgenţă, pentru a contribui la calmarea preţurilor globale ale combustibililor, avertizând că, în caz contrar, ar putea impune o interdicţie privind exporturile americane de motorină.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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