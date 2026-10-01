Ce spune UE după iritarea SUA privind stocurile de motorină ale Europei. „Vrem o abordare coordonată”

Potrivit unor informații de presă, administrația Trump vrea ca unele țări europene, în special Franța și Germania, să pună pe piața motorina din rezervele lor strategice, pentru a atenua creșterea prețurilor la acest carburant. Și ar amenința să interzică exportul de motorină americană dacă acestea nu se vor conforma.

Sefcovic l-a spus jurnaliştilor, în marja reuniunii miniştrilor Comerţului din G20 (Milwaukee, SUA), că orice decizie de a restricţiona exporturile de motorină ar fi neaşteptată şi ar avea efecte negative asupra performanţei economice a Europei.

Reprezentantul SUA pentru comerţ, Jamieson Greer, a declarat joi că a discutat cu unii omologi europeni despre necesitatea ca ţările europene să scoată motorină de la rezervele lor de urgenţă.

Într-un interviu acordat Bloomberg, Greer a spus că unele ţări europene „stau pe rezerve de motorină” şi „părerea noastră ar fi că probabil ar trebui să elibereze o parte din acestea dacă simt că există o creştere bruscă a preţurilor în Europa, pentru că preţul este mai ridicat în Europa”, a afirmat el, conform Agerpres.

Anterior, un articol publicat joi de agenția Reuters relata că administraţia Trump a cerut Germaniei şi Franţei să scoată motorină de la rezervele lor de urgenţă, pentru a contribui la calmarea preţurilor globale ale combustibililor, avertizând că, în caz contrar, ar putea impune o interdicţie privind exporturile americane de motorină.