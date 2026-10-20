CEC a acreditat 16 observatori internaționali pentru alegerile din Găgăuzia

Potrivit CEC, termenul-limită pentru depunerea cererilor de acreditare a observatorilor este 8 noiembrie.

Conform cadrului normativ, Consiliul Electoral Central al Găgăuziei acreditează observatorii naționali, în timp ce CEC este responsabilă de acreditarea observatorilor internaționali.

Cererile de acreditare sunt examinate în cel mult cinci zile de la depunerea dosarului complet, în cazul observatorilor naționali, și în cel mult 10 zile în cazul celor internaționali, dar nu mai târziu de ziua premergătoare alegerilor.

Până în prezent, Consiliul Electoral Central al Găgăuziei a acreditat 85 de observatori naționali, din partea Asociației Promo-LEX, potrivit listei publicate de autoritatea electorală.