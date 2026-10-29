CEC a exclus din cursa pentru primăria Chirsova un candidat acuzat de corupere electorală

Potrivit CEC, candidatul a cumpărat și a livrat aproximativ 5,3 tone de piatră spartă, în valoare de 4 mii de lei, pentru amenajarea accesului către gospodăria unui localnic, transmite IPN.

Vicepreședintele CEC, Pavel Postică, a precizat că incidentul a avut loc în prima parte a lunii octombrie, în timpul unei întâlniri a candidatului cu alegătorii din Chirsova. Un localnic a reclamt starea nesatisfăcătoare a drumului de acces către gospodăria sa. Ulterior, Serghei Sapunji s-a deplasat la locuința acestuia și a dispus procurarea și livrarea materialelor de construcție, achitându-le din bani proprii.

Consiliul electoral din Chirsova a constatat încălcarea legislației electorale și i-a aplicat candidatului un avertisment, considerând anularea înregistrării o sancțiune disproporționată. CEC a stabilit însă că legea prevede anularea înregistrării în asemenea cazuri, subliniind că materialele au fost oferite în urma unei întâlniri electorale, chiar dacă alegătorului nu i s-a cerut explicit să voteze pentru candidat. Totodată, Pavel Postica a menționat că poliția a informat CEC despre pornirea unei cauze penale privind presupuse fapte de corupere electorală.

Serghei Sapunji a respins acuzațiile și a explicat că, pe vremea când era primar, lucrările de nivelare a drumului au deteriorat accesul către gospodăria respectivă. El a susținut că a oferit materialele pentru a-și respecta o promisiune făcută anterior tatălui alegătorului, între timp decedat, și că nu a urmărit influențarea votului.

CEC a anulat hotărârea Consiliului electoral din Chirsova și a dispus anularea înregistrării lui Serghei Sapunji în calitate de candidat la funcția de primar. Totodată, a atenționat organul electoral local asupra obligației de a aplica în mod corespunzător legislația electorală. Decizia, adoptată cu șapte voturi pentru și două împotrivă, poate fi contestată în termen de trei zile la Curtea de Apel Centru.

Alegerile locale noi pentru funcția de primar al satului Chirsova sunt programate pentru 1 noiembrie, după ce mandatul fostului primar, Anna Hohlova-Tiufeac, a încetat înainte de termen.