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CEC anunță că modulul „Contestații electorale” este temporar inaccesibil

Cristina Vlah
CEC anunță că modulul „Contestații electorale” este temporar inaccesibil

Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că, modulul „Contestații electorale” este temporar inaccesibil pentru depunerea contestațiilor online. Potrivit autorității electorale, motivul ține de recentele atacuri cibernetice înregistrate în R. Moldova și riscurile legate de mecanismele de autentificare electronică.

„Comisia subliniază că decizia are un caracter exclusiv preventiv și urmărește reducerea eventualelor riscuri de acces neautorizat, asigurarea protecției datelor cu caracter personal și menținerea unui nivel corespunzător de securitate a infrastructurii informaționale a CEC”, se menționează într-un comunicat al CEC.

În acest sens, Comisia a inițiat verificarea și actualizarea mecanismelor de autentificare utilizate în sistemele sale informaționale, inclusiv a celor integrate cu serviciul guvernamental de autentificare electronică MPass.

Ca urmare, modulul destinat depunerilor online a contestațiilor a fost trecut în regim de mentenanță până la finalizarea ajustărilor tehnice necesare.

„Totodată, subliniem că depunerea contestațiilor electorale este posibilă atât în format electronic, la adresa info@cec.md, cât și fizic, la sediul Comisiei Electorale Centrale (str. Vasile Alecsandri nr. 119)”, se mai arată în mesaj.

În context, CEC dă asigurări că protecția datelor cu caracter personal, securitatea sistemelor informaționale și asigurarea continuității proceselor electorale rămân priorități ale Comisiei.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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