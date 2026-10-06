CEC: Astăzi este ultima zi pentru depunerea documentelor privind înregistrarea candidaților la alegerile regionale din UTA Găgăuzia

Potrivit CEC, consiliile electorale de circumscripție Comrat, Ceadâr-Lunga și Vulcănești au recepționat cereri din partea a 133 de persoane care intenționează să candideze la funcția de deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei. Dintre acestea, 40 de persoane sunt desemnate de partide politice. Totodată, dintre cele 93 de persoane cărora le-au fost eliberate liste de subscripție pentru colectarea semnăturilor susținătorilor, 15 sunt în proces de colectare a semnăturilor și nu au depus încă dosarele pentru înregistrare.

Până astăzi, au fost înregistrați 26 de candidați la funcția de deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei, dintre care 20 sunt desemnați de partide politice, iar 6 candidează independent.

În ceea ce privește alegerile pentru funcția de Guvernator (Bașcan) al Găgăuziei, Consiliul Electoral Central al Găgăuziei a înregistrat, până în prezent, trei candidați - unul desemnat de un partid politic și doi candidați independenți. Alte două dosare se află în proces de examinare, iar trei persoane cărora le-au fost eliberate liste de subscripție pentru colectarea semnăturilor susținătorilor, continuă colectarea acestora și deocamdată nu au depus dosarele pentru înregistrare.

Astăzi, organele electorale responsabile de recepționarea dosarelor vor primi documentele până la ora 17:00. Cererile și dosarele depuse sunt examinate de consiliile electorale competente în termen de cel mult șapte zile de la data depunerii.

Campania electorală pentru alegerile deputaților în Adunarea Populară a Găgăuziei și pentru funcția de Guvernator (Bașcan) al Găgăuziei va începe concomitent pentru toți candidații înregistrați la 16 octombrie curent.