Potrivit unui comunicat al CEC, autoritățile monitorizează situația și verifică toate informațiile semnalate.

„Participanții la ședință au subliniat importanța schimbului operativ de informații între instituții, pentru verificarea și documentarea cazurilor și întreprinderea la timp a acțiunilor legale ce se impun”, se arată într-un comunicat al instituției.

În acest context, Comisia Electorală Centrală îndeamnă cetățenii să sesizeze prompt organele de drept, la numărul de telefon 0800 55555, dacă dețin informații despre oferirea de bani, bunuri sau alte beneficii în schimbul votului ori despre alte posibile încălcări ale legislației electorale.

„În cazul în care verificările vor confirma încălcări, autoritățile competente vor acționa potrivit legii, inclusiv prin aplicarea sancțiunilor descurajatoare în privința celor care organizează coruperea activă a alegătorilor, dar și celor care își vând votul (coruperea electorală pasivă). În funcție de natura și gravitatea faptelor constatate, coruperea activă a alegătorilor poate face obiectul unei cercetări penale și poate duce, în condițiile legii, la anularea înregistrării concurentului electoral”, precizează CEC.

De menționat că, potrivit legislației, alegătorii care acceptă bani, bunuri sau alte beneficii în schimbul votului riscă o amendă de până la 37 500 de lei.

Precizăm că duminica, 29 noiembrie, în Găgăuzia vor avea loc turul II al alegerilor pentru funcția de bașcan și turul II al alegerilor pentru funcția de deputat în Adunarea Populară.