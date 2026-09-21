CEC propune reguli noi pentru influenceri și creatorii de conținut implicați în campaniile electorale

Aceștia vor trebui să se înregistreze la Comisia Electorală Centrală și să indice, între altele, cu cine colaborează și dacă activitatea este remunerată. Prevederile se regăsesc într-un proiect de modificare a Codului electoral elaborat de CEC și propus dezbaterilor bublice, care introduce reguli noi pentru comunicarea electorală online, publicitatea electorală și activitatea părților terțe, transmite IPN.

Proiectul introduce noțiunile de „creator de conținut electoral”, „influencer electoral”, „comportament coordonat neautentic” și „publicitate electorală online”, cu reguli aplicabile platformelor online, aplicațiilor de mesagerie, motoarelor de căutare și altor servicii digitale. Publicitatea va trebui să indice concurentul și, dacă este cazul, persoana care a comandat sau a finanțat-o, iar cheltuielile vor fi declarate și raportate.

Materialele audio și video generate sau manipulate cu ajutorul AI, care creează o impresie falsă de autenticitate, vor trebui marcate corespunzător. Totodată, reglementărilor vor viza și utilizarea de conturi automatizate, boți și a altor mecanisme folosite pentru amplificarea artificială a conținutului electoral, ascunderea identității celor care îl finanțează sau crearea aparenței unor surse independente.

Proiectul prevede și un regim pentru „părțile terțe” – persoane sau organizații care, independent de concurenți, desfășoară activități pentru influențarea votului și suportă cheltuieli în acest scop. Acestea vor avea obligații de transparență și raportare și vor trebui să declare CEC conturile și paginile utilizate, iar modificările vor fi comunicate în trei zile lucrătoare. Opiniile politice neplătite, activitatea jurnalistică, educația electorală imparțială, cercetarea și satira politică nu vor constitui, prin ele însele, activități ale unei părți terțe.

CEC propune și o Arhivă publică a publicității electorale online, cu date despre finanțare, concurenți, difuzare și cheltuieli. Informațiile vor fi publicate în cel mult 24 de ore de la declarare și păstrate cel puțin șapte ani.

Sondajele electorale promovate online vor trebui să indice finanțatorul, autorul, perioada, metodologia și eșantionul, iar cheltuielile de promovare vor fi raportate. Pentru neînregistrarea sau declararea unor informații incomplete ori inexacte sunt prevăzute amenzi de la 3 000 la 6 000 de lei pentru persoane fizice și de la 9 000 la 15 000 de lei pentru persoane juridice.