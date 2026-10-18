Cei doi grăniceri ucraineni reținuți pe teritoriul R. Moldova au fost predați autorităților din Ucraina. Aveau asupra lor arme

Sursele TRM din cadrul Poliției de Frontieră, au confirmat că armele au fost găsite la cei doi ucraineni și că toate bunurile ridicate, inclusiv barca, au fost sechestrate în cadrul urmăririi penale. Sursa a mai precizat că Procuratura a decis că nu este nevoie de aplicarea unor măsuri preventive și că, în baza acordului bilateral de readmisie, cei doi au fost predați autorităților ucrainene, urmând să fie citați ulterior la audieri.

Totodată, au fost respinse informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora cei doi ucraineni ar fi de la un centru de recrutare, ei sunt, potrivit confirmărilor oficiale, o patrulă grănicerească, și care de regulă, au arme în dotare.

Teleradio-Moldova a transmis o solicitare și Procuraturii Generale privind dosarul penal deschis pe numele celor doi cetățeni ucraineni, însă, până în prezent, nu a primit un răspuns.

Incidentul a avut loc pe 15 octombrie, în apropierea satului Holoșnița, raionul Soroca. Un bărbat de 49 de ani din Kiev, Alexei Koval, psiholog clinician, a încercat să traverseze Nistrul înot pentru a ajunge la familia sa plecată din Ucraina. Potrivit relatării sale și a martorilor, în timp ce traversa râul a fost urmărit de o ambarcațiune cu doi grăniceri ucraineni, care ar fi încercat să îl rețină și să îl lovească. Mai mulți localnici de pe malul moldovenesc au intervenit și l-au scos din apă. Ulterior grănicerii, au fost preluați de o patrulă și conduși la Sectorul Poliției de Frontieră Cosăuți, iar procuratura a pornit urmărirea penală pentru trecerea ilegală a frontierei de stat, în temeiul articolului 362 din Codul penal.

Alexei Koval a ajuns la spitalul raional Soroca cu comoție cerebrală, escoriații și dureri de cap. Medicul traumatolog Dorin Jamba a confirmat diagnosticul și a precizat că starea pacientului este stabilă.

Ucraineanul Alexei Koval susține că bărbații din ambarcațiune au ridicat mâna să îl lovească și că barca ar fi fost îndreptată spre el pentru a-l tăia cu elicea.

De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Stat al Grănicerilor din Ucraina, Andrei Demcenco, susține că ambarcațiunea ar fi ajuns pe malul moldovenesc din cauza curenților, a nivelului scăzut al apei și a unei defecțiuni a motorului.