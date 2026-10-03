Cei mai buni profesori și educatori, premiați la concursul „Pedagogul anului 2026”

Titlul de „Educatorul anului” i-a revenit Annei Mogorean de la Grădinița „Prichindel” din satul Drăgănești, raionul Sângerei. Pe locul doi s-a clasat Diana Agachi de la Grădinița nr. 1 „Spiriduș” din municipiul Bălți, iar locul trei a fost ocupat de Eugenia Gangan de la Grădinița nr. 5 din orașul Glodeni.

Premiul pentru „Învățătorul anului” a fost obținut de Adriana Pană de la Liceul Teoretic „Alecu Russo” din municipiul Orhei. Anastasia Crudu din Gimnaziul Pașcani s-a clasat pe locul doi, iar Lilia Lupăcescu, învățătoare la Gimnaziul „Gheorghe Râșcanu” din Râșcani, a ocupat locul trei.

La categoria „Profesorul anului”, Elena Voloc a obținut locul întâi. Aceasta activează la Liceul cu Profil de Arte „Doina și Ion Aldea-Teodorovici” din Chișinău. Locul doi i-a revenit lui Dumitru Rusnac de la Gimnaziul „Mihai Eminescu” din satul Ulmu, raionul Ialoveni, iar pe locul trei s-au clasat Victoria Revenco de la Liceul „Petru Rareș” din Soroca, Aliona Col de la Liceul „Mihai Guboglo” din municipiul Ceadâr-Lunga și Mariana Morari de la Gimnaziul „Regele Mihai I” din satul Cimișeni, raionul Criuleni.

Câștigătorii locului întâi au primit câte 50 de mii de lei, cei de pe locul doi – câte 25 de mii de lei, iar pentru locul trei au fost acordate premii de câte 15 mii de lei.

Ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, a declarat că rezultatele muncii cadrelor didactice se reflectă în performanțele copiilor, inclusiv la examenele de absolvire și bacalaureat. Potrivit ministrului, cadrele didactice reprezintă forța societății moldovenești, iar sistemul educațional din Republica Moldova este unul dintre cele mai bune din regiune.

Prezent la eveniment, premierul Vasile Tofan a declarat că una dintre misiunile principale ale profesorilor este să formeze copii curioși, integri și cu gândire critică. Potrivit lui, aproximativ 6% din PIB este direcționat către educație, iar învățământul va rămâne mereu o prioritate. Totodată, premierul a anunțat suplimentarea cu câte 10 mii de lei a premiilor acordate.

Concursul republican „Pedagogul anului” se află la cea de-a patra ediție.